漏油污染溪流 通霄工廠：設備遭竊惹的禍

2019-04-23 18:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮番仔寮溪台一線旁河道，上週被發現水面飄散油花，里民大驚，以為是之前中油通霄鐵砧山礦廠漏油事件後續，里民反映後，苗栗縣政府環保局清查發現，漏油源頭是當地工廠，工廠聲稱是因設備遭竊，導致漏油，但里民大會仍砲聲隆隆。

苗栗縣環保局說，接獲通霄鎮民代表曾榮民與當地五北里長甘秋永反映後，派員清查油污洩露流向，發現溪中油花是從工廠雨水排水溝流出。

環保局到工廠勘查，廠方聲稱上週有竊賊潛入廠區，偷走廠內變壓器內銅板，過程中斷油管，導致變壓器內絕緣油品漏出，後來又下大雨，絕緣油品因而被沖入雨水排水溝，才會流入溪中。

漏油事件引發當地居民不滿，雖然已被大雨沖走，但苗栗縣議員陳品安與曾榮民、甘秋永會同環保局，今天再度到廠區了解狀況，確認後續處理情形。

環保局說，雖然廠方第一時間未即時清理油污，也未通報，但漏油事件並非工廠製程中等因素洩漏，而是因為遭竊設備間接導致，會先給廠方意見陳述時間，並視廠方後續處理環境復原，例如清理油污等。

陳品安說，五北里前天召開里民大會時，不少里民砲聲隆隆，不滿工廠漏油污染溪流，也認為工廠噪音等環境問題應妥善處理。曾榮民說，當地農民擔憂溪水遭污染影響到附近取水灌溉的農田，目前正在統計受損面積，打算向廠方求償。

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