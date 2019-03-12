染色工廠偷排廢水？ 竹南驚見「藍色多瑙河」

2019-03-12 17:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣驚見「藍色多瑙河」？苗栗縣竹南鎮開元路旁溝渠，今天被民眾發現疑似有工廠偷排污水，將溪水染成藍青色，孩童見了還天真直呼「好漂亮」！網友則譏諷是「台版藍色多瑙河」！苗栗縣政府環保局接獲通報派員稽查，懷疑是上游染色工廠排污，將採集檢驗，若確定違規將依法處以6萬以上罰款。

竹南鎮民今天早上行經竹南羽球館附近開元路，發現灰寮溪竟成藍青色，懷疑附近工廠偷排污導致溪水變色，拍照PO網怒批太誇張，有網友反映，昨晚就聞到附近飄散異味，懷疑溪水已遭長時間污染。

環保局接獲通報立即到場稽查，秘書蔡政勳說，水質保護科長率員循線找到案發地點，但溪水顏色已無異狀，稽查員仍採集水質檢驗，並依照廢水特性及地緣關係，初判疑為上游牛仔褲染色整理的工廠所排放廢水。

蔡政勳說，待2週內水質檢驗報告出爐後，若確定廢水超出放流水標準，將依照水污染防治法第7條處以6萬元以上罰款，呼籲業者勿心存僥倖，民眾若發現異狀可隨時通報環保局。

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