全台首創高空畫展 384米摩天輪車廂賞畫

2019-05-09 14:28

〔記者張軒哲／台中報導〕台中麗寶樂園渡假區的摩天輪天空之夢，即將迎接兩週年，園方推出系列活動，第一波與天才兒童藝術家陳曦合作，舉辦「陳曦看世界-天空之夢高空畫展」，場地則選在全台最大摩天輪天空之夢的車廂當中，讓遊客登上海拔384米高空賞景的同時，還能欣賞陳曦彩筆下的繽紛世界。

來自台中的兒童藝術家陳曦，3歲開始學畫，為讓這位小畫家有不同眼界，陳曦六歲時，父母帶著她環遊世界，走遍香港、韓國、日本、澳洲、杜拜、美國、法國等國家，讓陳曦的靈感源源不絕，創作出世界協奏曲、動物狂想曲等系列畫作，這次畫展中展出的20幅畫作，有超過半數都是選自記錄遊歷各國特色的世界協奏曲，讓搭乘摩天輪的遊客，能從台灣的地標看世界。

十歲的陳曦，展出與獲獎經歷相當豐富，與麗寶樂園渡假區的合作，則是她至今的第16場個展，首度在高空中展出，對於喜歡創新的她，感到十分新鮮有趣，陳曦更為天空之夢摩天輪創作一幅「太陽輪•晨曦」，是她第一次嘗試使用油畫和壓克力顏料、兩種不同媒材碰撞出的成果，是創作至今花費時間最久的作品；以晨曦之光比做自己，太陽輪則是宇宙中最大、最明亮的指引，象徵著天空之夢摩天輪是台灣的地標，載著人們轉動夢想。

麗寶樂園副總經理王永豪表示，陳曦的作品色彩繽紛，跳脫框架的創意讓人印象深刻，這次的跨界合作相當特別，讓遊客除了能搭乘摩天輪欣賞大台中景緻，也讓車廂搖身一變成為傳遞藝文的平台，「太陽輪•晨曦」的作品也將永久典藏於麗寶樂園渡假區內，歡迎遊客欣賞。

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