可愛動物菸投器 彰市巷弄間「吃菸」效果佳

2019-05-09 13:36

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所清潔隊去年在市區街道設置兩座青蛙造型的「菸投器」，十分吸睛，讓癮君子將手中的菸蒂投入，最近又在鬧區增設6座可愛動物造型的「菸投器」，由當地商家認養，並舉辦猜獎送禮品活動，不僅街道更乾淨，還吸引民眾踴躍參與，清潔隊長林群富決定擴大實施，在市區增設更多的「菸投器」，並且不定期辦抽獎活動，大家一起來維護市容整潔。

清潔隊在鬧區設置的6座可愛動物「菸投器」，分別叫做朱小美（豬）、灰大（無尾熊）、大目珠（貓頭鷹，有兩隻）、小黃蜂（蜜蜂）、旺來貓（貓），為了讓民眾也能參與，清潔隊還舉辦網路投票「猜猜看」活動，讓民眾猜猜看哪一隻「菸投器」被投入的菸蒂最多，再從投給最多菸蒂的民眾當中，抽出15名得獎者，贈送精美禮品。

「菸投器」從4月30日設置到5月3日短短4天，果然吸引大家目光，讓癮君子會心一笑後，將手中的菸蒂丟入「菸投器」內，清潔隊員打開器皿逐一清點，最後由朱小美「吃」下107根菸蒂奪冠，再舉辦線上直播抽獎，從投給朱小美的網路投票中選出15人，贈送禮品。

清潔隊長林群富表示，宣導民眾不亂丟菸蒂，除了靠取締及宣導，還要發揮創意，「菸投器」乍看像是街頭裝置藝術，讓民眾更有投入菸蒂的意願，路面果然乾淨許多。這種創意設計效果頗佳，他們決定擴大實施，未來將增設更多可愛動物「菸投器」，一起維護市容整潔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/