獨家》50年前的乾洗機長這樣！3台機器才能洗好1件西裝

2019-05-08 22:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕這是什麼機器？彰化縣田中鎮中州路上一家洗衣店門口，擺放3台年代已久的機械，白鐵外觀已經逐漸消光褪色，似乎許久不再運作，但復古的機器外觀，經常吸引過路民眾好奇駐足觀看，有人猜是榨油機、爆米花機，也有人猜大鐵桶是釀酒桶，洗店業者今日出面解答，表示這3台機器是機械式乾洗機，已經超過50年歷史了，必須一台洗、一台脫油、一台濾油，才能洗好一件西裝。

永欣機器乾洗店業者陳正堯表示，家中經營洗衣店超過50年，是田中鎮創立最久洗衣店之一，父親在創業之初購買這3台機器作為乾洗機，並擺在門口當招牌，中間機器主要負責洗衣服，由右側大鐵桶負責輸入乾洗油進行清洗，左側圓圓長得像電鍋的，負責將洗好的衣服強力脫油，最後洗脫後的油都從下方接管回收到大鐵桶，必須靠這3台機器分工合作，才能洗好一件衣服，一次最多可洗約8件全套西裝。

陳正堯說，父親靠著獨門洗衣配方收了不少學徒，包括2位家族長輩等，大家創業時幾乎都購買相同的機器，不過隨著時代進步，洗衣機器越來越自動化，這種洗衣機幾乎全部被淘汰，唯獨他家還留存至今，但也因零件故障等因素停工20多年，因沒有想要拆掉就繼續擺著，沒想到近日受到多人詢問，決定出來解釋，大家不要再亂猜了。

民眾饒偉騰說，家中還在使用這種古董洗衣機，已經使用20年了，還是洗得很乾淨！員林市仁美洗衣店業者表示，創業初期也買過類似機器，5、60年代仍算常見，但70年代後出現全自動乾洗機器，洗衣速度快一倍，這種三合一機器才逐漸被淘汰，這種機器可以水洗也可以乾洗，早期殺雞業者，甚至會使用脫油機幫宰殺後的雞隻脫毛，他也說，這種洗衣機已經很少見了，也堪稱古董級，不過多為國產製造，二手價值並不高。

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