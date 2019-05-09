醫病》近一半台灣人缺乙醛 醫：肝硬化、癌症悄悄找上身

2019-05-09 13:25

〔記者邱書昱／新北報導〕5月9日是「台灣無酒日」活動，台北慈濟醫院身心醫學科主任陳益乾指出，台灣人有近一半民眾缺乏正常代謝酒精轉化的乙醛，喝酒臉紅外還會頭暈、噁吐等，長期飲用不僅成癮，也有失智、肝硬化、胰臟炎、心臟病及癌症等風險，根據國民健康署資料分析，不當飲酒行為每年約導致4500人死亡，另有約4萬多人因不當飲酒而罹病，整體醫療資源損失約35億元。

陳益乾舉例，一名50多歲蘇小姐，遭逢家人離世與工作不順，每天下班回家後就酒不離身，精神越來越差，後來連工作都丟了，某日喝酒喝到咳血，到醫院就診發現酗酒已造成胃出血，緊急治療身體漸漸恢復，並服用戒酒藥物和戒酒班，成功戒斷癮頭。

他指出，台灣人有將近一半的民眾缺乏乙醛去氫酶活性，無法正常代謝酒精轉化的乙醛，累積下來引起臉紅外，還會導致心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等症狀，乙醛更被世界衛生組織認定是一級致癌物質。

陳益乾說，臨床經驗中，酒癮戒除是很艱辛的歷程，往往無法克服環境誘惑，因此醫院提供的戒酒方式，除個別心理治療，再輔以團體及家庭治療，並適時提供戒酒藥物，多管齊下整合治療。

長期飲酒對於社會的衝擊，層面包含醫療、社會安全、酒駕、家庭等，台灣酒精不耐症衛教協會及台灣酒害防治協會發起將每年5月9日定為「台灣無酒日」。陳益乾說，目前共有33個民間團體及政府單位響應活動，希望提醒大眾酒精對健康的危害，也關注飲酒對社會、家庭各層面造成的負擔。

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