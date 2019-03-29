遏阻酒駕靠刑罰不夠…醫師立委：將提案強制諮商治療

2019-03-29

〔記者陳昀／台北報導〕嚴懲酒駕已是社會共識，針對酒駕刑責，行政院會昨天通過最重判死刑版本，立法院司法及法制委員會審查刑法相關條文修正草案；不過，醫師出身的國民黨立委陳宜民認為，光靠刑罰遏阻成效有限，將提案增訂刑法條文，強制評估酒駕者的心理狀態、後續諮商，從治療酒癮著手，讓「酗酒成癮」有判定準則。

強制評估心理狀態 從治療酒癮著手

陳宜民指出，刑法第八十九條現行規定，因酗酒犯罪且有再犯之虞者，可施以禁戒酒癮處分，卻對「酗酒成癮」並沒有判定準則；另法務部矯正署「酒駕受刑人心理健康、拒酒自我效能與酒癮嚴重程度之研究」顯示，酒癮者酒駕累犯機率越高，心理健康狀況更對酒癮嚴重程度、拒酒自制力有高度影響。

陳宜民表示，「道路交通管理處罰條例」歷經多次修法，不斷加嚴行政罰則，刑法法定刑度不斷提高、法務部函示酒駕三犯者不准易科罰金原則等，但這些修法歷程證明，刑罰遏阻酒後駕車的成效有限。

陳宜民提出刑法第八十九條之一增訂草案，酒駕者應令入經主管機關核准登記的醫療機構接受心理狀態評估、諮商或治療，透過醫療介入酒駕成因。費用方面，他提到，許多酒癮者社經地位不高，自費戒癮意願低，建議衛福部透過罰鍰、罰款成立基金，提供部分給付來增強意願。

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