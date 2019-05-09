出國看這裡》機票漲價貴一碗拉麵錢 達人教你五招省荷包

2019-05-09 13:51

〔記者周采薇／台北報導〕今年國際油價持續攀升，五月油價也創下今年以來新高，突破每桶90美元。國籍航空長榮以及華航宣布5/8起調漲燃油附加費，長程線每人每段從39美元漲到45.5美元，短程線每人每段從15美元漲到17.5美元。換算下來，飛日韓來回要多花300台幣，飛歐美來回則要多花800台幣。即將到來的旅遊旺季，民眾出國恐怕要多花一些荷包。

想搶便宜機票，最好掌握淡季期間，機票達人布萊N：「通常3月和11月的區間是最便宜的」。布萊N也分享了以下5個小撇步，教大家怎麼買到划算的機票。

第一是「註冊航空公司會員」鎖定想要搭乘的航空公司，註冊會員後就可以收到不定期的優惠活動訊息；第二是「善用搜尋引擎」，機票搜尋引擎可以幫你省去上網站比價的時間，利用搜尋引擎的價格推播並設定好出發日期，價格一有波動就會以推播方式提醒。

第三個是「轉機法買機票」長途旅行或是歐美三線城市，從台灣出發直達的機票較貴，因此可安排到亞太轉運站香港進行轉機，價差可差到1至2萬；此外「即期品機票」也是一個可省錢的方法，因為旅行社開團若遇到報名人數沒滿的情況會將機票以超低價釋出，這種即期機票雖然便宜但限制較多，必須要配合旅行社的出發時間。

還有一個價差也很大的方法，那就是利用「官網選當地語言」，在購買國外航空機票時，訂購網站可選擇當地語系，會比翻譯成中文來的便宜許多。布萊N：「南美洲以葡萄牙文或西班牙文訂購機票，最多可差到將近5折」。

掌握以上重點，可以幫你省下不少機票錢，不過訂購機票，除了要提早下訂，民眾還是要自己上網多多比價。

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