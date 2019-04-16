最後一刻訂票最便宜？ 機票價格4大迷思大公開

2019-04-16 11:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年國人出國人次屢創新高，如何訂到划算的機票價格也成為民眾最關心的問題，旅遊搜尋引擎Skyscanner今天公開機票價格4大迷思，建議民眾與其花心思追求最便宜機票，不如找到最合適、合乎預算的機票。

Skyscanner產品總監Alex Astafiev表示，隨著航空公司對機票數據與乘客習慣的掌握度越來越高，機票價格的波動已經不如以往，同一星期內不同時間購買的價差往往僅約1％左右；他建議旅客，與其追求「最便宜的」，不如找「最適合的」，當票價落在預算範圍內時，其實就可以考慮，不建議為了省小錢卻得花大把時間轉機，壓縮到真正的旅遊時間，或是為了等待降價而錯失最佳訂票時機。

Skyscanner公開民眾常有的訂票迷思：

聽說星期X訂票會比較便宜？

機票價格其實是根據航班座位的供需而定，與其說星期幾訂票會比較便宜，更值得思考的是星期幾出發會比較便宜？像是多數民眾都希望可以不用為了旅遊而額外請假，因此週五出發的機票通常會比較貴。但何時訂票的確可能產生影響，特別是許多業者現在都有特定的促銷日，但並不是哪一天訂票就一定比較便宜。

等到最後一刻（Last minute）才訂票會比較便宜？

雖然有時因為航班沒有滿載，航空公司會在最後關頭釋出低價機票，以求填滿座位。但依般來說，越接近出發日期的票價通常比較高，這是因為航空公司會特意保留一些座位，以滿足時間行程較不確定也不彈性的商務旅客，而這些票價當然就會比較貴，這在熱門的商務航線上則更為明顯。

航空公司是否會利用Cookie來調整價錢？

雖然航空公司可能會使用Cookie來了解消費者的搜尋紀錄，但是機票價格不會因為搜尋量而提高或降低，航班的整體機票售出數量才是決定價格的關鍵，所以即便旅客在搜尋機票時隱姓埋名、清除紀錄，其實是無法對價格造成影響的。

航空公司官網是最便宜的?

其實不一定。航空公司通常會請其他業者代為銷售，力求將機票盡可能售出，因此代售業者及航空公司本身在不同時段可能有不同的行銷策略。有時候代售業者會壓低價格來搶市場，甚至是相當便宜的促銷價格。尤其機票價格時時刻刻在浮動，因此Skyscanner會一次比較眾多平台上的價格，提供旅客選擇參考依據。

Skyscanner表示，根據航空公司的不同，傳統航空的票通常會在出發日期前365到330天左右釋出，同時可能包含使用里程兌換或升等的機會，因此若是已有明確的旅遊規劃，不妨趁早開始關注機票價格。廉價航空則通常會分成夏季跟冬季航班，但確切時間與促銷資訊則會根據每間航空公司而不同。旅客可以透過「價格變化通知」或是加入會員等方式，追蹤機票價格變化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/