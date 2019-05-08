母親節送媽媽出國 華航全航線下殺3520元、長榮3千有找

2019-05-08 15:03

〔記者陳宜加／台北報導〕母親節將至，國內外航空公司相中商機，華航祭出全航線最低3520元起、長榮航空也下殺全球超過60個航點最低3000元有找；外籍航空也不錯過，越捷航空提供超過120萬張0元起機票、南方航空也推出多個中國熱門航點4000元起價格。

華航表示，配合夏季旅展，推出「飛」常優惠促銷，6月7日前，全航線下殺最低3520元起價格，長程線最多省1.2萬元、區域線省3000元。熱門航線倫敦來回1萬4550元起；夏威夷自5月起增班，促銷價1萬8175元起含稅、帛琉也將自6月底增班，促銷價8280元起未稅。

區域航線部分，則有大阪最低5820元起、曼谷4611元起、首爾4500元起、香港3520元起、上海5340元起。

長榮也推出夏季線上旅展，6月3日前，全球超過60條航線限時促銷，最低價2999元起未稅，適用時間為美、加、歐、澳、東北亞、東南亞自即日起至明年4月30日，港澳、中國則至今年12月31日，美加來回最低1萬9901元起含稅、歐澳1萬602元起未稅；東北亞最低2999元起、東南亞3709元起、港澳中國3146元起。

熱門航線包括沖繩來回最低2999元起未稅、大阪4299元起、首爾4464元起、馬尼拉3709元起、倫敦1萬3500元起、洛杉磯1萬9901元起含稅等。長榮表示，今年即將開航3個日本航點，提供折扣碼500元，名古屋來回最低6070元起未稅、青森7686元起、松山6958元起。

另外，越捷祭出雙重優惠，5月8日起至10日止連續3天於官網提供超過120萬張0元起促銷機票，以及預購40公斤行李5折優惠，原價為1230元、特價只要550元，所有促銷機票使用時間將從今年7月9日至12月31日。

南航推出台北直飛上海、廣州、深圳等13個中國熱門城市，5月30日前來回最低4000元起優惠；往返坐擁龍門石窟、少林寺的鄭州亦僅8000元起，以「山水甲天下」聞名的桂林9500元起。適用期間至明年1月11日。

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