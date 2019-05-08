登嵙廢輪胎廠去年底火警 火場鑑定報告公文「不見了」？

2019-05-08 22:44

〔記者張軒哲／台中報導〕消失四個月的公文？后里廢輪胎處理廠登嵙公司昨日發生火警，引起台中空污浩劫，該公司去年12月曾發生火警，因延燒時間不長，未被開罰。今日傳出消防局發文給警方的火場鑑定報告公文書搞烏龍「不見了」，導致業者仍未被以公共危險罪嫌送辦。大甲警方表示，經查後是大甲派出所值班員警誤簽收公文，卻未通報，將依規定懲處，並依法將業者送辦。

大甲分局︰值班員警簽收未通報將懲處

登嵙廢輪胎廠在泰安里設廠近20年，至少發生4次火警，連續半年2次火警，讓台中市民飽受惡臭之苦，成為全民公敵，消防隊員今夜仍在處理餘燼，預計要到9日才能撲滅。台中市環保局祭出500萬重罰外，也依法廢止其「應回收廢棄物處理業登記證」。

登嵙公司半年發生2次大火，讓外界諸多揣測，甚至懷疑業者故意縱火。大甲警方指出，該公司並未投保火險，斥資2千萬元搭建廠房，此次也無法有火險理賠。

泰安派出所指出，並沒看到去年底發生火警的火場鑑定報告。

大甲分局今晚表示，經查發現1月10日分局一樓的大甲派出所值班警員誤簽收公文，卻未交給樓上收發人員，公文因此放在值班台抽屜4個月。今夜調查時，該警員還一度說沒看到公文，將依規定記申誡。

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