廢輪胎大火黑煙漫天 民眾擔憂燒出戴奧辛

2019-05-07 19:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕后里區一家廢棄輪胎倉庫今天下午發生火警，大量黑煙竄如同黑色龍捲風，直竄天際，相當嚇人，空污、臭氣也彌漫台中市各區，尤其燒輪胎有世紀之毒「戴奧辛」會致癌以及重金屬、塑膠化學等有毒氣體，會刺激呼吸道、皮膚、免疫系統，提醒有氣喘、心臟病、慢性呼吸道疾病患及老人、小孩者要特別小心，民眾這段時間也應少出門、戴口罩、使用空氣清淨機。

登嵙公司在后里區設立的廢輪胎堆置廠，今天下午發生火警，大量黑煙竄升天際，數公里都可看見，台中環保局針對該廠堆置管理不當造成火警，去年12月已發生火警，在1小時內撲滅未開罰，這次再發生情節重大，重罰5百萬，為空污法修法以來將4至1百萬罰鍰，調高至10萬至5百萬，這次以第67條開罰上限最重開罰5百萬元。

環保局表示下午已在同步在現場進行空品監測，初步未檢查到異常，另以鋼瓶進行空氣汙染物採樣作業，由於風大、濃煙擴散快，會擴大監測範圍，已加派空品監測車移動監測，至於戴奧辛檢測則因需專業器材及標準流程，須委派其他機構檢測，目前仍以救災為重。

「政府不檢測戴奧辛，是推卸責任！」中國醫藥大學附設醫院毒物感染科主任洪東榮表示，燒輪胎的毒氣不但有戴奧辛是世紀之毒會致癌、影響免疫系統，還會製造重金屬、化學、含氮、含硫的有毒氣體，會刺激呼吸道、發炎，會缺氧、胸悶，嚴重會呼吸衰竭，政府應該趕緊做空品檢測、存證，而非以經費、公文流程等原因推托，為市民的健康把關，而非只有嘴巴講講、或罰錢了事！

洪東榮建議，民眾如果吸到空污，感覺會呼吸喘、咳個不停，就要就醫，並且蒐證求償。

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