后里廢輪胎廠大火 業者挨罰500萬：打算停業

2019-05-07 23:36

〔記者張軒哲／台中報導〕空污浩劫！后里區泰安里廢輪胎處理廠登嵙公司今天下午傳出倉庫火警，大量黑煙如竄升天際，雖無人員受困，但千坪倉庫堆積2樓高的廢棄輪胎燃燒，導致空氣污染，濃濃黑煙瀰漫數小時，讓消防人員疲於奔命，火勢今夜已控制，但悶燒嚴重，預計要到明天清晨才能全部撲滅。業者疑因半年2次火警，這次受到外界壓力與500萬罰款，打算結束營業。

濃濃黑煙今天吹往南側，讓后里、豐原、潭子甚至北屯與大里的空氣飽受污染，由於業者去年12月也曾傳出火警，台中市環保局決定依空污法上限重罰500萬元，並持續監督業者善後。

火勢估明天清晨才能全部撲滅

這場廢輪胎大火從中午燃燒至夜間，染黑天際線，台中市消防局動員山線與海線人力布署水線搶救下午3點多逐漸控制火勢，無人員傷亡，但因悶燒嚴重，仍持續救火，深夜濃煙已變小，預估可能要明天清晨才能全部撲滅火勢。

環保局指出，登嵙公司去年12月11日夜間工廠也曾傳出火警，當時火勢較小，一個多小時就撲滅，當時並未被開罰。今天下午倉庫發生火災，廠區周邊已有明顯粒狀污染物及異味散布於空氣中，污染範圍遍及山線、市區與屯區，環保局已違反空污法第32條規定，依裁罰上限予以告發重罰500萬元。

泰安里里長江慶南說，這間工廠在當地約設廠近20年，前幾年營運規模較小，約7年前營業規模漸增，半年內2次火警，泰安居民怨聲四起，今天因燒毀廢胎數量龐大，火勢猛烈，羅姓業者與股東商量後，打算自此停業。

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