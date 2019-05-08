嘉市府檢討公共設施保留地 34.89公頃規劃變更

2019-05-08 21:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議會今天進行行政、都市發展、地政及政風處工作報告，都發處「嘉義市公共設施用地專案通盤檢討案」成為討論焦點，都發處代理處長陳永軒說，該案的整體規劃評估報告書2017年通過內政部審查，規劃31處、約34.89公頃的公用設施保留地變更，現在正進行草案修正，預計年底前辦理書圖草案公開展覽、通知土地所有權人等變更程序，以期2022年發布實施。

今天不分黨派議員均希望全案盡速檢討、變更，市議員蔡文旭認為，民生南北路被規劃做為綠園公道16用地，但數十年沒開闢、徵收，建議一併納入變更案、還地於民；市議員張秀華認為，通檢案的作業時程長，而近年少子化嚴重、興建學校的需求較少，建議從教育用地優先變更。

陳永軒說，「嘉義市公共設施用地專案通盤檢討案」是依內政部「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」辦理，通檢結果，全市公設用地面積1609.78公頃，待取得私有公設保留地計162.79公頃，扣除仍有開闢必要的公共設施及帶狀公共設施，已無公用設施使用的有31處、計34.89公頃，其中除0.0025公頃規劃轉換為其他公設用地，其餘規劃解編、不做公設用地使用。

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