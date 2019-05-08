太離譜！男子指使家犬攻擊浪貓 被制止還回嗆三字經

2019-05-08 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕近期曾有流狼狗咬死家貓的事件，相當駭人聽聞，沒想到今（8）日有網友在路旁看見一名男子正指使自己飼養的寵物犬上前攻擊流浪貓，誇張行徑令人髮指，全被網友拍下並PO上臉書。

網友Fionn Ku在臉書社團「愛貓聯盟」PO上了這段影片，影片由她朋友今天在新北市中和員山路的一條巷子內所拍攝，可以看到影片中一名藍衣男子正不停指使自己養的柴犬上前攻擊浪貓，只見柴犬不停抵抗，不想配合主人的要求，但藍衣男子仍持續強迫，越拉越大力，離譜的行為全部被錄下來放上網。

原PO表示，她朋友還看見藍衣男子用力踹狗，當下便上前制止該男子，不料他不只不停止，竟還回嗆三字經，原PO朋友為了避免衝突，決定當下忍下並錄影蒐證，有網友也表示「上次剛制止，沒想到又來搞事」，可見該男子已不是第一次做出如此沒品的行為。

網友看了非常憤怒，紛紛留言表示「有病看醫生好嗎」、「有人証物証不用抵賴」、「狗狗比他更有人性 不攻擊浪浪」、「肉搜他啦 幹」、「怎麼不教狗咬自己」、「有病！搜出來道歉！媽的」、「這人是腦殘嗎」。

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