屏東驚傳惡人虐貓！綁車後地上拖行 網暴怒揚言肉搜

2019-03-15 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕良心不會不安？今晚（15日）有網友在臉書社團分享一張截圖，表示疑似有人將貓咪綁在車後拖行，照片一PO出，立刻引發網友怒吼，揚言透過車牌肉搜虐貓者。

今晚一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文貼出一張照片，只見照片中一台車牌為車牌XX58-FC的小轎車在路上行駛，仔細一看，車後竟綁了一隻黑色小貓在地上拖行，十分殘忍。看到照片的網友群情激憤，有不少網友也立刻指出，地點位於屏東龍泉，希望附近居民多加注意，報警處理。

對此，其他網友也紛紛在留言區揚言肉搜，並著手查證照片真實性；其他憤怒的網友也留言說，「比畜生不如」、「垃圾人」、「有車牌應該找得到人」、「畜生！會有報應」、「有追到他嗎」、「無法理解怎麼會有人如此變態」。

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