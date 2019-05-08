創紀錄！奇幻盃全球挑戰賽 小二生拿世界冠軍

2019-05-08 15:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕美商奇幻工房（Wonder Workshop）主辦的「奇幻盃全球挑戰賽」（Wonder League Robotics Competition，簡稱WLRC）的國際競賽中，來自台灣新竹市東園國小的二年級同學彭亮瑜和賴品豪摘下6至8歲組的世界冠軍，創下台灣參加國際程式大賽奪獎選手年齡最低的紀錄，贏得5千美元獎金，讓國外評審刮目相看，直呼台灣科技實力真不容小覷！

彭亮瑜和賴品豪是同班同學且爸爸都是科技人，小一參加課外活動時，他們都對機器人程式展現濃厚的興趣，從遊戲中學習到程式相關知識。在教練帶領下，利用課餘時間花6個月的時間集訓。

今年奇幻盃的挑戰主題是海洋保育，選手必須設計適合收集海洋垃圾的機器人配件並設計路線進行打撈，還要探測海底生物的所在位置，把迷失的海洋生物送回牠們原始的棲息地；此外，還要製作海報或影片，呼籲所有人一起來保護海洋生態。

彭亮瑜和賴品豪不但到新竹海邊實地觀察與拍攝，在挑戰最後一個關卡時，題目指定必須設計一個護送海洋生物回家的配件，因為兩人都很愛吃，所以想到用竹筷來做，但是發現效果不佳；於是兩人又想到用平常他們吃冰淇淋時用的挖勺來測試，果然可以達成任務，這個充滿童趣又很日常的點子獲得評審的大大青睞，成為擊敗對手的致勝關鍵。

奇幻盃全球挑戰賽是美商奇幻工房自2015年起，為全球學習程式語言的學童所舉辦的年度賽事，所挑戰的任務是結合程式語言、STEAM教育、團隊合作、表達能力的綜合成果展現。

今年「奇幻盃全球挑戰賽」共有來自69國家、7900支隊伍，共計3萬5千名學童參賽，最終僅511隊晉級總決賽，然而台灣賽區卻共有6支隊伍進入最後階段，並有3隊獲獎，包括6至8歲組的世界冠軍，以及9至11歲組的第4名、第6名，這也是本屆賽事除了地主美國之外，獲獎最多的國家，令評審團印象非常深刻，也特別強調今年獲獎隊伍中有3支隊伍來自台灣。

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