基隆壯觀里漏水影響公安 期10月前住戶整合共識

2019-05-08 14:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市壯觀里社區內管線老舊漏水嚴重，社區2126戶居民，平均每期（2個月）漏水約在2萬2000度左右，平均每日漏水量430度，影響到地基與公共安全，立委蔡適應與自來水公司召開說明會，爭取高地老舊社區受水設施改善計畫補助，希望各管委會整合住戶意見，提供土地使用同意書，10月底前完成前置作業。

壯觀里2000多戶是由建設公司開發的非封閉型社區，社區內管線設施應由建商維修，但建商長期置之不理，估算每個住戶每期水費分擔12度水費。現更令居民擔心的是路基公安問題。

立委蔡適應、自來水公司、壯觀里楊添發和社區管委會代表召開說明會，市議員張之豪、市議員秦鉦、市議員鄭愷玲、市議員莊錦田、市議員俞叁發、市議員陳薇仲等民意代表也到場關心。

立法委員蔡適應表示，已向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設水環境建設計畫，改善基隆、新北市高地老舊社區供水問題，水利署補助50%、基隆市政府補助20%、住戶分擔30%，交由水公司代管，住戶每期的用水度數中收取代操作費，目前經濟部審議中。

里長楊添發表示，壯觀里2000多戶居民每天都要煩惱漏水和路面地基掏空問題，希望立委幫忙協調中央儘速核定該計畫，解決壯觀里高地供水問題。

在說明會中，各社區代表也針對住戶配合款項，是否一次付清、或比照幸福華城案例分期攤提於水費中，管線工程及土地使用同意等問題提出詢問。

多位市議員希望比照幸福華城案例，動用第二預備金先行墊付相關工程經費，住戶分期付費，對住戶負擔最小。

蔡適應表示，會極力來促成自來水公司、基隆市政府、住戶3方達成共識，比照幸福華城模式，希望各社區在3個月內召開區分所有權人會議，同意自來水公司土地使用同意，10月底前完成前置作業，儘速改善。

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