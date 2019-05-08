好厲害的高職生！全台每天近萬人吃到他們的便當

2019-05-08 13:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣同德家商餐飲科學生獲得首屆全家料理王競賽特別金牌獎，3名參賽學生設計的「客家飯兜」今在該便利超商全國3300家上市，預估至今每天有近萬人吃到這幾名學生研發的便當，而黃柏凱更因該賽金牌，已透過特殊選才管道錄取國立高雄餐旅大學，彭詠如和陳侑章也已獲國立科大入學門票。

同德家商餐飲科學生黃柏凱、彭詠如和陳侑章，去年10月參加農委會主辦的首屆全家料理王競賽，以在地食材和南投縣客家族群元素，設計了名為「客家飯兜」的便單料理，首次出擊就拿下特別金牌獎。

豬排、鯖魚雙主菜，排骨的滷汁以南投縣紅茶為基底，鯖魚塗上客家桔醬，另搭配蔬菜和蛋，而凸顯客家風味的梅干菜則用來拌白米飯，很有在地特色的便當，經參賽師與全家便利商店數十次開會、試做，最後才敲定上市便當。

餐飲科主任廖昱翔表示，學生對於自己設計的便當在全家便利超商上市販售，尤其超商的海報還有他們的照片，心情都非常雀躍。

由於該項比賽的全國金牌加持，參賽學生黃柏凱已透過特殊選才管道，錄取國立高雄餐旅大學，而該管道僅錄取兩人，他就是其中一人。另外彭詠如和陳侑章也因該金牌在推甄管道獲得加分，也確定可上國立科大。

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