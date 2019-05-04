老鼠大白天跳上機車偷吃便當 網崩潰：東西不敢掛前面了

2019-05-04 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今在路邊目睹一隻肥滋滋的老鼠，想偷吃路邊機車上掛的便當，不僅在機車上竄上竄下，還整隻跑進便當的塑膠袋裡，讓他看了覺得超噁，趕緊發文希望能找到車主，提醒對方千萬不要再吃那份便當，而許多網友看到照片後也直呼，「以後再也不敢掛東西在前面了！」

蕭姓網友今在臉書社團「新竹大小事」發文並寫道，「請停在中正路7-11前走到（道）車號279摩托車車主，袋內食物不要食用」。從照片中可見，原來是有一隻肥滋滋的老鼠正覬覦著機車前座掛的便當，頻頻在機車踏墊上徘徊，最後甚至還整隻跳進便當袋裡「聞香」，直到有人路過才又蹦蹦跳跳地跑走。

蕭姓網友表示，當時他是開車在等紅燈時，無意中發現的，所以無法及時留紙條向車主告知，該篇文除了希望能讓車主看到之外，也想要提醒大家，不論到哪都應留意自己的食物，別讓食物離開視線範圍。

許多網友看到照片都傻眼，紛紛留言「遠遠看還以為車主買了包四物湯」、「料理鼠王抽查食物是否美味中」、「那老鼠大到看的我快吐了」、「以後食物都不敢掛了」「車主用餐完看到貼文表示：......」、「也太大膽了」、「嚇死人好噁」。

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