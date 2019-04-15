挑戰用電鍋製小雞款手撕麵包 網爆笑吐槽

2019-04-15 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本烘焙界近年相當流行卡通圖案的手撕麵包（ちぎりパン），由於外型可愛而備受歡迎。不過，一名日本網友13日在Twitter上分享用電鍋製作小雞款式手撕麵包的過程，卻因為成果「太驚人」，讓網友在底下紛紛爆笑吐槽。

照片顯示，只要將麵團揉成圓形，再貼上2顆芝麻和玉米，就能完成「小雞麵團」，照理來說，此時放到電鍋加熱就能順利完成。豈料，當原PO打開電鍋蓋後，不但沒有見到蓬鬆可愛的小雞麵包，反而所有的小雞麵團都黏在一起，外觀相當驚悚。

然而，原PO依然秉持烘焙精神，將一團團「小雞」細心分開，最後甚至拿著其中一隻外型扭曲的小雞麵包賞櫻拍照，引起大量網友們爆笑留言，直呼「救命啊」、「太恐怖啦」、「拍謝我笑了」、「我得到心理創傷了」、「你絕對是在進行什麼禁忌的鍊成儀式吧，已經來不及囉……來，你聽到他們的聲音了嗎……」。

該篇推文發布才短短2天，目前已得到10.9萬人按讚、4萬分享及90則留言。

見て pic.twitter.com/CwtGLUwRiM — ク渦群 （@freezepower） 2019年4月13日

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