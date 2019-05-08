生命無常！救人無數卻患未知腫瘤 44歲腫瘤醫過世

2019-05-08 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕正當壯年的新北市雙和醫院血液腫瘤科主治醫師蘇勇誠近日驚傳過世，享年44歲，他的醫師學妹黃宥嘉於臉書PO文，提及蘇是因胸壁長了罕見的惡性腫瘤，雖然腫瘤不大，但連台大醫院都尚未判斷出是什麼；蘇生前也曾在離世感嘆，自己救了許多人，卻連想多一點時間都好難。由於蘇醫師平時對待病患溫和又有耐心，不少民眾都在該篇貼文底下直呼不捨。

眼科醫師黃宥嘉昨在臉書發文，指今年才44歲的血液腫瘤醫師蘇勇誠6日突然過世，留下三個稚子，讓人相當不捨。黃宥嘉指出，蘇勇誠生前對病人的照顧盡心盡力，對後進學弟妹永遠認真教學，是少見的好醫師，不料日前卻突然得知，蘇勇成的胸腔壁出現罕見的惡性腫瘤，罕見到台大醫院都沒有辦法判斷是什麼，要送去美國才能得到檢驗報告。

黃宥嘉說，數個月前在與蘇勇誠吃飯時，才聽蘇說已做完電療，已沒有事，當時蘇還感嘆「學妹，你知道我救了這麼多病人，從來沒有求過什麼，現在想求個多一點時間，（活下去）都好難！」沒想到7日時就突然被其他醫師告知，蘇勇誠在OHCA被搶救後仍不幸去世。

該文發出後也引來許多網友留言，紛紛表示對蘇醫師的不捨，不少人都分享自己或家屬過往曾受到蘇醫師的用心照顧，除對他表示由衷感謝，也為他感到格外不捨。除此之外，甚至有人分享其告別式的日期地點，讓部分網友留言表示自己也想去為蘇醫師上香。

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