高鐵端午連假維持早鳥優惠 5/10起開放訂票

2019-05-08 11:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午節3天連續假期即將到來，台灣高鐵公司已規劃6月6日至10日為期5天的疏運期，期間將加開南下55班、北上50班列車，5天總計開行815班次。高鐵公司表示，旅客可於5月10日凌晨0點起，一次預購端午疏運期所需車票。

端午連假期間高鐵仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，高鐵公司指出，端午疏運期間規劃有277班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次逾33%；旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。另外，端午疏運期間「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案仍適用，定期票、回數票均可照常使用，效期不另展延；但「TGo會員指定車次85折優惠」、「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」等專案則暫不適用。

高鐵公司表示，端午節疏運期間人潮眾多，呼籲旅客預先透過超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機完成訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。另外，疏運期間各車次均規劃有3至5節自由座車廂，持悠遊/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）旅客，可直接感應進站搭車，節省排隊等候時間。

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