「拒絕武荖坑蓋滑水道」 網路連署破1600人響應

2019-05-08 00:16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙研擬在蘇澳武荖坑戲水區設置「滑水道」，推廣當地夏日戲水，林姿妙更以求新求變為由，堅持設置。臉書社團7日晚間7點發起「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」連署 ，到晚上12點已超過1600人、共22團體簽署，表達反對滑水道的堅定訴求。

林姿妙上週於縣議會施政總報告時說，為擴大暑假期間武荖坑水域遊憩體驗，研擬在戲水區設置滑水道，吸引更多人入園遊玩，推動宜縣觀光發展。

不過，此案除了引來環團抨擊破壞自然環境，不少網友也在網路上抨擊，此舉是破壞武荖坑當地的生態環境，要縣府懸崖勒馬，維持武荖坑水域環境的原貌；不過，林姿妙昨天受訪時，仍以「求新求變」為由，堅持要在武荖坑水域環境設置滑水道，她強調，絕不影響溪流防洪、防汛等功能，也不會破壞溪流原貌。

消息一出，台灣河溪網、守護宜蘭工作坊、宜蘭國土調查研究社、宜蘭縣公民監督聯盟、宜蘭惜溪聯盟、宜蘭縣環境保護聯盟及蘭陽創新發展協會等在地環保團體，以及國立台北大學都市計劃研究所副教授廖桂賢等人，在網路上發起「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」連署，盼藉此向縣府表達堅定反對的立場。

連署7日晚間7點上架，至晚上12點已超過1600人簽署，連署要求相關單位將滑水道規劃圖說等資訊公開，供大眾檢視、請取消「武荖坑蓋滑水道」之開發構想，並強調在溪流行水區興建滑水道設施有違法之虞，請相關單位（如縣府水利處）出面說明。

連署也說，在大自然有接近大自然的遊憩方式，而非過度改變自然生態來迎合人類喜好。如需要設置滑水道，請至人工的遊憩區或游泳池，武荖坑現況保有良好的生態自然環境。若再有相關開發規劃，應該擴大公開討論，建立全民參與的決策機制。

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