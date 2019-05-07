車位回報龜速 智慧停車花960萬遭議員批「落漆」

2019-05-07 19:01

〔記者林家宇／台北報導〕交通E化是台北市長柯文哲重要施政方針之一。北市議員汪志冰踢爆，市府耗資960萬元推出的「車位即時資訊系統」，美意是要讓民眾透過APP即時查詢車位，省去東奔西跑的麻煩，但經過實測，停車資訊竟一個半小時沒有更新，簡直「落漆」。

汪志冰指出，停管處去年選取163個路段、4300個路邊停車格，在地面安裝地磁感應設備，可即時將車輛進出資料傳送至「北市好停車」APP，實測後卻發現相當「落漆」，以大安路二段為例，車格資訊竟延遲一個半小時沒更新。

此外，依照市府與廠商的合約，資料傳輸的設定時限是5分鐘，這令汪志冰感到不解，認為「即時」的定義，應是車輛進出車格的瞬間，就可獲取資訊，即便只花1分鐘都稱不上「即時」，不懂5分鐘的標準是如何訂定。

停管處回應，局處在辦理相關業務上非常審慎，每月也都有派員檢查。對此，汪志冰要求，停管處處長應微服出巡，實測APP資訊回報效率，APP上也要有停車格編號，方便管理，且在尚未改進前，應暫緩7月於大安區2000停車格自動收費的計劃。

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