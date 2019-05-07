民眾借書政府出錢 教育部：新北、台中兩館年底先試辦

2019-05-07 19:35

〔記者林曉雲／台北報導〕中小企業協會代表建議政府重視公共出借權，以扶植本土創作環境，回應圖書出版品在圖書館讓人免費借閱，行政院長蘇貞昌指示，應考慮計算利潤回饋給作者及出版業，先由國立圖書館開始推動。教育部終身教育司科長吳中益表示，年底將在位於新北市中和的國立台灣圖書館，以及位於台中的國立公共資訊圖書館先試辦；至於補助業者的經費要由教育部或文化部出，要在2個月內成立教育部和文化部跨部會小組討論才能決定。

終身教育司司長黃月麗也表示，教育部近期將邀集文化部丶學者專家及國立圖書館，共同研議未來實施圖書館公共出借權可能面臨的困難丶解決策略及執行配套，朝向由國立圖書館先行試辦，建立可行模式後再逐步推動，至於試辦期間之經費需求及來源，尚待估算及協調。

科長吳中益表示，行政院指示由國立圖書館試辦，教育部主管的兩個國家圖書館，且有出借書籍給民眾的，只有國立台灣圖書館和國立公共資訊圖書館，因此教育部日前開會是找這兩個圖書館開會說明政策。

吳中益也表示，因為政策目標是年底要試辦，因此2個月內一定要成立跨部會的小組，由教育部和文化部共同研商，至於經費由誰出？借閱範圍有多大？這些政策執行的相關內容，都要等到跨部會小組成立之後才能商談，公共圖書館是由教育部主政，在國圖試辦由教育部主責是責無旁貸，但此政策的目的是保障著作權和扶植出版業，主政機關則是文化部，因此推動細節都要再研商。

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