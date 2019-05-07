誰這麼缺德！ 造橋南瓜隧道遭刻字破壞

2019-05-07 18:53

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉每逢南瓜產季，都會在龍昇湖橋面上搭起「南瓜隧道」，年年吸引許多遊客造訪，已成為鄉內一大盛事。然而，造橋鄉農會近來發現，竟有遊客在尚未完全長成的南瓜上刻字，不僅毀壞公物，更怕南瓜因此受傷染病，造成大面積傳染，整體南瓜生長恐遭破壞，呼籲遊客發揮公德心，用眼欣賞這片美景。

造橋鄉公所為了推銷在地農特產，連續12年舉辦南瓜節，近年更將近千顆的南瓜種植在龍昇湖上約300公尺的綠龍隧道上，上百品種的南瓜呈現千姿百態，懸掛在隧道頂端及兩側，許多遊客專程慕名而來，穿梭在造型南瓜之間，不禁嘖嘖稱奇。

但造橋鄉農會近來發現，有遊客缺乏公德心，在數顆尚未完全長成的南瓜刻下文字或圖案，儘管沿途都設有告示牌，呼籲遊客切勿於南瓜上刻字或折斷藤蔓心，仍有人視而不見，幾乎每天都發生南瓜遭破壞情況。

農會總幹事彭森華說，現在的南瓜才剛開花結果，非常幼嫩脆弱，若觸碰過恐就難以保存，尤其在上頭刻字恐導致果實受傷染病，若引發大面積傳染恐毀掉整片辛苦營造的南瓜隧道，此外，瓜藤蔓心也不要隨意攀折，請遊客用眼睛盡情欣賞，切勿動手，才能讓南瓜順利長大，成為更美的金黃隧道。

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