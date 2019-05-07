新山水庫蓄滿1000萬噸 基、汐夏天可望不缺水

2019-05-07 15:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆新山水庫加高工程完工後，今年首次蓄水到最高水位，已蓄滿1000萬噸，自來水公司董事長魏明谷今天下午巡視新水山庫，他說，水庫蓄滿水，今年夏季基隆、汐止地區可穩定供水。

水庫新山水庫是離槽式水庫，抽取基隆河水送到水庫蓄存；基隆和汐止供水，平時抽用基隆河水，還有貢寮淨水場和萬里中輻淨水場支援；夏季基隆河進入枯水期，水位乾涸，就必須取用新山水庫的水，夏天7、8月常有缺水危機。

民國84年新山水庫進行加高工程，89年完成加高工程，壩體從75公尺加高到90公尺，蓄水量從400萬噸提高到1000萬噸。

新山水庫分3階段蓄水，2002年蓄水到標高83公尺、有效蓄水量828萬噸，因壩體有滲水問題，基於安全考量，持續監測壩體的穩定度，經濟部才同意第3階段水位提升計畫。

自來水公司董事長魏明谷今天下午2點到新水山庫視察，他和董書炎等相關心員搭船巡視水庫環境。

自來水公司第一區管理處處長董書炎說，4月底就已經完成第3階段的水位提升，已達到最大蓄水量1000萬噸。水庫和壩體都有設監測系統，監測水質和壩體安全。

魏明谷表示，水庫水位慢慢提升，蓄滿1000萬噸，春雨和梅雨也提早1個月，水源穩定，今年基隆、汐止地區用水沒匱乏之虞，同時也會讓市民喝到好的水。

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