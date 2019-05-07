台灣光子源新里程碑！台德「次微米軟X光能譜光束線45A」設施啟用

2019-05-07 16:12

［記者洪美秀／新竹報導］國家同步輻射研究中心與德國馬克斯普朗克研究院和淡江大學合作，今天舉行「次微米軟X光能譜光束線45A實驗設施」啟用典禮，這是台灣光子源其中一條光束線，可產生超亮、超聚焦、高解析度的軟X光，未來可做為超導、奈米及磁性材料的前瞻性材料的研發與產品，更是台灣與德國在光子源合作的重要里程碑。

包括科技部次長許有進、國輻中心主任羅國輝與德國馬克斯普朗克研究院的主任莊鎏豪（Liu Hao Tjeng）、淡江大學學術副校長何啟東、德國在台協會處長Thomas Prinz等人都參與這場啟用儀式。

國輻中心表示，2016年啟用的台灣光子源，是目前全世界最亮的同步加速器光源之一，馬克斯普朗克研究院看中台灣光子源的優質光源，出資150萬歐元、約6000萬台幣，與國家同步輻射研究中心共同興建「次微米軟X光能譜光束線」，後續還會加碼100萬歐元在光束線下游建置「軟X光能譜實驗站」，未來台德將透過此設施，緊密的進行科研合作。

此外，淡江大學也關注到「次微米軟X光能譜光束線」的優異性，由教授彭維鋒向科技部申請「私校發展研發特色專案」補助，加上淡大出資共2500萬元，在光束線下游建造另一座「軟X光發射能譜實驗站」，未來可進行能源、半導體及新穎材料分析。

科技部次長許有進說，台灣光子源是國家重要的科技建設，這樣先進設備吸引了國內外優秀單位到國家同步輻射研究中心進行研究，甚至是出資興建光束線實驗設施，可說是台灣科學界在國際合作上的重大突破。相信這個「台灣之光」，未來在前瞻材料領域將能有更傑出的研究。

國輻中心主任羅國輝說，「次微米軟X光能譜光束線實驗設施」代表著國際合作的新典範，從設計、建造到使用這個設施進行研究，融合台德的尖端技術與思維，是很重要的科技外交平台，隨著台灣光子源有越來越多光束線實驗設施的啟用，或許有一天會催生諾貝爾級的研究。

國輻中心指出，德國馬克斯普朗克研究院是全球馳名的頂尖研究機構，被譽為德國的科學搖籃。從1948年起，已誕生18位物理、化學、醫學等領域的諾貝爾獎得主，每年在國際著名學術期刊上發表超過1萬5000篇論文，研究成果相當卓越。

除投資興建光束線與實驗站外，馬克斯普朗克研究院也在台設立「前瞻材料研究中心」，台德雙邊每年挹注共40萬歐元，補助科學家進行移地研究，包括清大及交大都有人才交流計畫。

淡大副校長何啟東說，「次微米軟X光能譜光束線實驗設施」的啟用，是研究上的里程碑，相信這樣的科學探索利器，未來能為人類生活帶來重大發現。

德國在台協會處長Thomas Prinz也說，近年來台灣已躍升為德國最重要的研究夥伴之一。過去20年來，德國和台灣共同執行約180項尖端研究合作案，包含癌症治療與深海研究等領域，成果卓越。

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