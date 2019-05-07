苑裡高中美術班畢業美展登場 學生畫說心世界

2019-05-07 13:29

〔記者歐素美／台中報導〕國立苑裡高中美術班第16屆畢業美展，即日起至5月23日，在台中市葫蘆墩文化中心展出！23名學生透過近40件，以「咱們說些心裡畫」創作，傾訴曇花一現的純真及身處現代社會的孤獨寂寞，希望保留心中淨土，迎接成人世界。

王淳榆的作品「說說說說心裡畫」，以勇敢的獨角獸形象，面對未來現實、壓力及挫折恐懼；何欣芸認為世上萬物皆是獨特唯一，社會經常用個體上的差異去歧視他人，她以Charlie及Mix系列作品，彰顯人類流著相同的血液和相像的外表，應不分高低享有相同的待遇。

梁家綺則以「待命」表現時代進步、城市興起及交通革新，使人們的生活便利舒適，心態卻自私無情，讓無辜的動物們只能坐以待斃；陳宛廷「豬刑」則發想自高速公路上載滿豬隻的貨車，代表同樣都是動物，但有不同命運的同情感慨；黃千育「跨出房門吧！小宅們！」以各式動物影射蝸居在公寓裡的人們，應像集居房中的各種動物一般，跨出自己的房門，與鄰居、社會互動交流。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/