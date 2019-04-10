獨木舟環島觀星紮營 小琉球的畢業季很特別

2019-04-10 22:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉琉球國小以離島性質打造專屬的「畢業挑戰課程」，今天學童在划行12公里後以獨木舟登陸大福西漁港後圓滿落幕，校方說，小琉球擁離島特性，距離正好適合畢業生親自以獨木舟航行，整個畢業季在家長、海洋志工隊的幫忙下，讓學童順利「畢業」。

琉球鄉5間國中、國小每年畢業季時會聯合舉辦畢業典禮，2年前畢業季的舞台從小島直接移師海洋，學童划行獨木舟繞島，其中本來就有獨木舟海洋教育課程的琉球國小，畢業的挑戰加碼要「環島」，讓小朋友親近海洋並從海上認識自己的家鄉。

「划獨木舟、夜遊潮間帶、看星星再露營，希望給學童最難忘的畢業紀念！」，琉球國小校長張簡振豐說，小琉球是離島更該鼓勵小朋友在安全的環境下親海，原本的獨木舟環島，今年在家長的大力支持下，活動延長為2天1夜，昨天小五、小六近30位學童從大福西漁港往東再往北達美人洞上岸，也經由老師帶領觀察潮間帶生態，其中16名小五生是提早1年「見習」鍛練膽識，挑戰明年的自己的畢業典禮，今天小五生回校上課，由畢業生專注挑戰最後的6.2公里獨木舟航程。

張簡振豐說，學童參觀後從美人洞步行到沙瑪基露營區紮營，夜間再由小琉球觀光發展協會的導覽員帶領學童進行美人洞的夜觀，接著家長到露營區陪伴學生「BBQ」，他則是在沒有光害的小琉球機會教育，為學童講解星象，當學童觀察到星座在上空閃耀，甚至還看到行經天空的國際太空站閃爍是興奮不已，今天一早，再從美人洞出發往西往南划回大福西漁港，學童最後挑戰自我在獨木舟上站起後圓滿落幕。

校方強調，親水的前提是安全維護，為紮根安全遊憩概念，除行前講席，更請來兩艘動力船隻全程戒護，讓安全遊憩的概念從小紮根，並感謝感謝家長會、海洋志工隊及導覽人員，讓學童順利完成畢業挑戰。

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