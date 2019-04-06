2019-04-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕高工畢業就上班，薪水四十Ｋ！

台電花蓮區營業處提供花蓮高中職應屆畢業生報考基層技術人員機會，今年花蓮有八名學生通過甄選，取得職訓機會，「畢業即就業」，正式僱用後薪資可達四萬元以上，羨煞不少社會新鮮人。

通過台電甄選 畢業即就業

花蓮高工今年有黃裕翔、謝辰洋、高立謀、吳信賢、彭祥恩等五生錄取台電技術人員，四維高中則有呂哲安、張子文、徐柏凱等三人拿到工作機會，目前每人都擁有工業電子、室內配線等多張專業丙級證照，未來還可參加甲種電匠檢定。

今年甄選榜首的花工學生黃裕翔，是太魯閣族人，國中成績優異，因體恤父母務農辛勞，選擇讀高職，一入學就以考取台電甄選為志向，在電子科表現優異，專攻工業、室內配線，今年錄取後家人都很高興。

榜首是原民 樂能幫忙家計

黃裕翔說，讀電子科是希望學一技之長，可以早點進職場幫父母減輕負擔，讓家中經濟寬裕一點，得知考上後超級開心，再過幾個月畢業就有穩定收入，謝謝台電給他機會。

台電花蓮區營業處自二○一三年開始和在地合作，舉辦高職技術類科獎學金甄選，參加者須接受多層考驗，包括在校成績平均八十分以上且品行優良，並須通過第一階段國文作文、英文、物理、基本電學的學科筆試，及第二階段的面試與體能測驗。

花蓮8高職生 傲視大學生

台電每年對花蓮釋出名額不到十個，吸引大批高職、高工學生報考，想擠進國營事業，錄取者就學期間就可獲四萬元獎學金，技術受訓另有兩萬七千元的津貼補助，獲僱用後薪資有四萬多元，比大學畢業的職場新鮮人還高。

台電表示，錄取台電基層員工的高中職畢業生，未來只要有職場相關資歷達五年，並考取國家乙級技術士證照，就能跳過大學，以同等學力直接報考碩士班，為高職生提供另一條升學管道。

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