奇葩！川普發文數百億蒸發 中國網友：買下推特關他帳號

2019-05-06 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（6）日於推特發文宣布，將對中國價值2000億美元（約台幣6.2兆元）的中國產品加徵懲罰性關稅至25%，消息一出中國股市首當其衝，股民哀鴻遍野。對此，有中國網友表示，不如「現在去私有化（買下）twitter算了」，認為只會花「幾個billion」（數十億美金），也比川普一發文就跌幾百億美金來的好。

據臉書專頁《只是堵藍》貼文表示，針對美國總統川普今日稍早推特（twitter）發文宣布，將對價值2000億美元（約台幣6.2兆元）的中國產品加徵懲罰性關稅至25%。僅僅一則貼文就讓中國股市暴跌崩盤，有中國網友表示，不如現在「私有化」（買下）推特算了。

該名中國網友表示，買下推特「也就花幾個billion（十億），但是川普「一發推就跌幾十個billion」，不如買下推特並「關了總統的推（特）」不讓川普發文，還呼籲朋友「眾籌」一下。

台灣網友得知消息紛紛爆笑表示：「把美國的電腦手機都買下來，這樣川普就不能發文了」、「可以這很中國，想事情只會走一條路」、「跟發大財的原理差不多」、「誰去賣一個ptt帳號給川普」。據了解，推特（Twitter）是美國民營上市公司，該網友所稱「私有化」暗示著中國特殊的國企制度。

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