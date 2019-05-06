端午送好禮 雲縣府促銷憨憨慢囡仔手作禮盒

2019-05-06 13:52

〔記者林國賢／雲林報導〕搶攻端午節伴手禮市場，雲林縣政府今天上午為憨慢囡仔手作禮盒、身心障礙團體產品舉辦促銷展售會，副縣長謝淑亞呼籲企業、社團踴躍選購做好事送好禮。

今年「雲林憨慢囡仔手作禮盒」有身心照護協會的洛神花茶、圓夢庇護工場的濾掛咖啡包、糧莘庇護工場的紅藜麵、聽語障福利協進會的QQ雪花餅、小天使發展協會的手工餅乾、聲暉協進會的南棗核桃糕和啟智協會的手工香包，都是身心障礙朋友靠著自己的力量努力製作而成。

謝淑亞表示，身心障礙者或許有些動作或反應不如一般人，給人「憨慢」的感覺，但正是因為「憨慢」，所以他們對於各項產品製作更加用心、更加講究，絕對不會因為想要搶快出貨而馬虎。

謝淑亞指出，每一項身心障礙者的服務或產品要能推出，都必須歷經很長一段時間的努力及訓練，請大家多給予他們支持與努力，讓愛心不受到環境與景氣的影響。

有意選購民眾可電洽雲林縣政府社會處身心障礙福利科詢問，洽詢電話：05-5523454傅小姐。

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