拚長照2.0！政府斥資50億 88區建公共化住宿

2019-05-06 06:25

〔記者林惠琴／台北報導〕總統蔡英文日前宣示要儘快建立平價機構照顧體系，衛福部推估，目前長照住宿式機構缺口超過5萬張床，尚有88個鄉鎮市區未設立或供不應求，布建住宿式機構公共化資源計畫已出爐，總經費高達50億元，初步目標3、4年內至少完成50個區域的設立作業。

衛福部長照司副司長周道君表示，長照2.0上路之初，先推居家與社區服務，現穩定發展中，下一階段是布建住宿式機構，今年推估國內失能人口約79.4萬人，若以有住宿式機構需求約占兩成計算，近15.9萬人需要。

周道君指出，去年底住宿式機構共1631家、約10萬5745床，尚不足需求量，且占床率僅約85%，未住滿可能涉及機構地理位置不便、經費考量等原因。

周道君說明，目前一般住宿式機構每月收費普遍約2萬2千元至4萬5千元，未來將發展公共化住宿式機構，希望讓民眾付得起，並確保品質，具體收費有待屆時計算成本、市調而定。

衛福部次長薛瑞元說明，布建公共化住宿式機構補助方案，以資源不足地區優先，期待以公辦公營或公辦民營形式提供服務。

衛福部剛出爐的方案規劃2019至2023年分年補助住宿式機構完全未設立或供不應求的88個鄉鎮市區，優先新設公共化住宿式機構，從台東縣太麻里鄉到台北市信義區都名列其中，使民眾得以就近取得平價且優質服務。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧認為，發展公共化住宿式機構有必要性，是足以影響市場的一隻手，有助於抑制市場高漲的價格，並維持一定品質。

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