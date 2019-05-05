馬英九陪身障學員包水餃 頭頂廚師帽頻掉落

2019-05-05 16:30

［記者王秀亭／台東報導］前總統馬英九一早在台東游完2200公尺長泳後，在縣長饒慶鈴等人陪同下，到牧心智能發展中心與身心障礙學員們一起包水餃，馬英九穿上圍兜、戴上廚師帽，與學員阿秀合作包水餃，雖然頭頂廚師帽頻頻歪斜掉落，仍在10分鐘內包完20多顆水餃，馬英九說，社福團體對身心障礙者的服務可補公家機關的不足，需各界多加的關懷。

馬英九一到牧心智能發展中心，欣賞學員用心準備的太鼓表演後，直奔三樓會議室包水餃，馬英九說，早上長泳後，都會有很明顯現象，就是肚子餓，以為一到牧心就可以用餐，想不到要先自己包水餃。

在牧心人員安排下，馬英九、饒慶鈴及台東縣議會議長吳秀華分別與牧心學員兩人一組，馬英九與學員阿秀動作靈活，包得快又有型，只是前總統馬英九頭頂廚師帽太重，過程中兩度掉落，最後乾脆脫下帽子沒負擔，饒慶鈴則與只有右手可以靈活動作的小強分工合作，一個挖肉餡到水餃皮，一個負責包、捏成型。

馬英九表示，已多次拜訪牧心，自己長期關心弱勢及社福團體，知道身心障礙者都需專業的輔導與服務，社工人員更須愛心及耐心，社福團體可以補公家機關的不足，希望社會大眾能多關懷身心障礙者的需要。

饒慶鈴指出，牧心長期提供在地心智障礙者療育訓練、日間照顧及庇護烘培坊，替代及減輕家庭照顧者的一些照顧重擔，補公部門的不足。

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