「烏峽馬」今開跑 獎牌客製化「令和」藏彩蛋

2019-05-05 14:38

〔記者邱書昱／新北報導〕獲得國際標準距離賽道認證的「新北市烏來峽谷馬拉松」今天開跑，吸引來自世界各地共17個國家、超過2400名的跑者參加，新北市觀光旅遊局表示，沿途的補給品結合在地的原住民美食，終點站還有2000枝的桂山電廠冰棒。有趣的是，延續前兩屆活動主視覺結合泰雅文化，以及客制化獎牌姓名服務外，也將為日籍選手刻上「令和」新年號。

新北市觀光旅遊局長張其強表示，新北的三大馬拉松路跑，包括萬金石、鐵道馬拉松，以及空氣最好的烏峽馬，今年有來自17個國家、超過2400名的跑者，其中女性參賽比例佔3分之1，吸取大自然的活氧、負離子和芬多精，沿途還有馬告蜂蜜、山豬肉、竹筒飯，在終點站更發送2000枝的桂山電廠冰棒，以及70元的在地消費券，跑步後還可以在當地泡美人湯。

烏峽馬賽道不僅取得IAAF/AIMS距離國際認證，途經烏來峽谷、櫻花林道、瀑布奔流等不同美景，成為國際跑者旅跑蒐集的賽道之一，為鼓勵台灣及各國跑者完賽台灣四大絕景馬拉松賽，這次特別在會場設置「絕景馬滿貫」鋼印戳章留下紀念。

完賽的獎牌也是邀請大會設計師宋政傑操刀，他表示，延續前兩屆活動主視覺結合泰雅文化外，更將象徵「團結一致」及「齊心協力」XOXO圖騰元素融入於獎牌設計中，除客制化獎牌姓名服務外，也將為日籍選手加碼刻上「令和」新年號，成為賽事的驚喜彩蛋。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/