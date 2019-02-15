挑戰台灣4大絕景滿貫馬拉松 快來與13國選手較勁「烏峽馬」！

2019-02-15 11:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕第3屆「烏來峽谷馬拉松」將於5月5日開跑，風景秀麗的烏來峽谷，曾獲知名國外旅遊網路平台「TripZilla」推薦為全球跑者造訪台灣不可錯過的8大「Run-cation（ Running Vacation慢跑旅遊）」地點之一，今年開放報名後，外國籍跑者超過13國、100餘人，報名尚有餘額活動，搜尋「伊貝特」「Running Holidays-2019新北市烏來峽谷馬拉松」。

新北市觀光旅遊局長張其強說，「烏來峽谷馬拉松」被跑友形容為台灣4大世界級絕景馬拉松，新北烏來峽谷、新北萬金石、太魯閣及合歡山之一，分別因全球知名峽谷、海景、險壁及高山的特色絕景，成為跑友收集4大絕景馬拉松完賽獎牌的動機，成就滿貫馬拉松的終極目標。

「烏來峽谷馬拉松」也曾獲得台灣10大優質賽事冠軍馬拉松美譽，限量3千位跑者參賽，北醫大教授莊凱任檢測顯示烏來峽谷賽道PM2.5平均值僅約在0.1至0.2間，遠低於台灣都會區的路跑賽事空氣品質，以及擁有絕佳的峽谷風光。

烏來周圍山峰平均超過900公尺，加上峻秀的山水奇景，在5月份氣候入暑下，平均溫度比平地少4度，結合泰雅文化、豐沛芬多精，成為最適宜度假旅跑的勝地，烏峽馬賽道已取得IAAF/AIMS距離國際認證，途經烏來峽谷、林道、瀑布奔流等，被稱為「長跑神鵰俠侶」的張芷萱及林秉豐，盛讚可媲美日本愛媛的馬拉松賽。

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