東縣廚餘場罷工 張國洲：東市廚餘絕對不進掩埋場！

2019-05-05 12:01

［記者張存薇／台東報導］台東縣廚餘場發生擋土牆崩塌、必須停工3個星期修復，新廚餘場則還沒完工，台東市每天約產生20公噸廚餘該怎往哪裡去？市長張國洲強調，將花錢送往屏東末端處理，考量建農掩埋場使用壽命及周邊居民環境衛生，絕對不會讓廚餘進入掩埋場！

台東縣舊廚餘場因處理全縣廚餘量過大，3日發生擋土牆不勝負荷倒塌意外，預計3星期都無法處理廚餘，張國洲已指示清潔隊隊長張燕堂與縣內廚餘業者簽約，協助公所將市區代收的廚餘轉至屏東縣末端處理，目前已運送全市2公噸廚餘量至屏東。

張國洲說明，台東市1天廚餘量約20公噸，其中家戶與商家委由公所處理的廚餘量約14、15公噸，換算1天外運的處理費就要3、4萬元，張國洲強調，寧願花錢處理，也絕對不進掩埋場。

他說，建農掩埋場雖還可使用2年，廚餘進場將縮短掩埋場壽命，再加上恐產生沼氣、發出惡臭，因此公所採取緊急因應措施，請建農里里民放心。

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