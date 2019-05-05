濤聲伴管絃樂 馬祖五月藝文風氣濃

2019-05-05 11:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕連江縣政府文化處5月舉辦「春遊馬祖–2019馬祖春藝饗宴」，昨天晚間7時在南竿鄉山隴沃口，由台北愛樂管弦樂團跨海演出，吸引數百名鄉親到場聆聽，有不少從台灣來馬祖追尋「藍眼淚」的遊客，也紛紛加入音樂饗宴中，在海風徐徐的初夏夜晚中，聆聽管弦樂伴隨濤聲，讓離島馬祖充滿濃厚的藝文氣息。

在音樂會演奏前，連江縣長劉增應並沒有致詞，而是改用朗誦詩詞，帶領民眾進入管弦樂的世界，揭開音樂會的序幕；台北愛樂管弦樂團精湛的演出，讓離島的民眾們，聽得如癡如醉。

連江縣政府文化處表示，馬祖擁有豐富的自然景觀資源以及獨特的人文資產，發展出獨特的「戰地閩東島嶼文化」。活動秉持「優質多元」的精神，藉此展現藝術的本質，擴大藝文觀光消費市場，塑造春遊結合藝術節。

文化處表示，邀請不同型態的演藝團隊到馬祖四鄉五島演出，今年有一系列精彩絕倫的藝文活動，其中包含舞台劇、交響樂、坑道音樂會、電影欣賞、傳統戲劇，跳島音樂會、夜觀星象、藝術聯展、童玩及民歌等多達20多場動靜態系列活動，讓今年5月的馬祖很有藝文風。

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