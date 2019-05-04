單親媽撫養3子女成家 還將房客2兒視如己出

2019-05-04 15:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］「他們不能沒媽媽！」60歲單親媽媽王素珠，辛苦扶養親生的1子2女成家立業，但13年前，因為看到男性房客與妻子離婚後，工作不穩定，決定扶養男房客留下的2名男孩，即便非親非故，王素珠仍對男孩們視如己出，今宜蘭家扶中心在母親節前夕，給予王素珠表揚，她說，兩個男孩都是她的天使，希望以後都會有出息。

王素珠是五結人，原本從事理髮業，28歲時與丈夫離婚，獨自扶養1子2女長大成人，子女們成家立業後，約13年前，她看見男房客與妻子離婚後，身心狀態不佳，工作也不穩定，留下兩個男孩無人照顧，她因此決定辭去理髮業的工作，擔綱起兩個男孩母親的角色。

即便2個孩子都非親非故，王素珠仍把孩子視如己出，無微不至的照顧，陪伴孩子成長，由於兩個孩子都是宜蘭家扶中心的輔導個案，今家扶中心在母親節前夕，表揚王素珠的大愛精神；表揚時，兩個受助男孩也給王素珠一個大擁抱，並高喊「阿嬤我愛妳、我要孝順妳！」，看著沒有血緣卻比誰都還親的一家人，讓全場動容。

「他們不能沒有媽媽！」王素珠說，她也是單親媽媽，知道單親家庭的辛苦，看到這兩個男孩，她覺得孩子沒有爸爸還可以，沒有媽媽真的不行，有媽媽細心的照顧，孩子比較不會變壞，她哽咽的說，這兩個男孩都是她的天使，很謝謝他們的陪伴，否則她也會很孤單。

談到最想對孩子說的話，王素珠指出，她會盡力讓兩個男孩健康的成長，希望他們未來想要什麼，都能勇敢去爭取，變得有出息。

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