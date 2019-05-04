把握好天氣！ 氣象專家：下週水氣再增多

2019-05-04 09:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕結束一直下雨的天氣，今天終於迎來相對穩定的天氣，適逢週休假日，民眾不妨把握好天氣外出走走。氣象專家也提醒，下週水氣將會增多，較大降雨時間不長，但天氣極度不穩定，至於整體溫度都會跌回30度內，提醒民眾注意。

氣象達人彭啟明在臉書貼文指出，上週下了好幾天的雨，昨天總算降雨暫歇。而今天台灣附近應該還是有水氣活動，各地天空雲量多，也不排除仍有陣雨的情況，但是相對於上週動輒出現強降雨的情況來說，還是相對較好，北方涼空氣逐漸減弱，各地低溫在22度左右，北部東北部高溫27至28度，中南部高溫29至31度，東南部高溫27至28度，都比昨天再提高了一些。

至於明天，彭啟明的貼文說，週日台灣附近持續受偏東風影響，伴隨著一些水氣活動，預估天氣跟今天差不多，大致上都是多雲天氣，局部地區有短暫陣雨，氣溫方面差不多，仍是中南部30度左右，其他地區27至29度的分布。

不過相對穩定天氣下週一就有所轉變，彭啟明的貼文表示，預計白天隨著鋒面逐漸接近，台灣附近水氣更多，西半部開始有陣雨或局部雷雨出現，到了晚間鋒面影響，中部以北開始會有較持續的降雨發生，下週二則是全台都有較持續的降雨發生。

整體而言，這波鋒面影響時間大約是下週一晚到下週四，但是結構並不完整，且台灣並非總是在較強雨區內，因此較大降雨的時間並不太長，但整體來說天氣就是不穩定，隨時有降雨發生可能。

彭啟明也提醒，如果下週有活動的話，一定要把下雨情況考慮進去。下週氣溫隨著降雨增多，北方有些微涼空氣南下，北部東北部高溫可能降到25至26度，低溫22度，其他各地則影響不大，低溫24至26度，高溫29至30度。

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