龜遭刻字放死 網友爆5年前也有烏龜被刻「許素珠」

2019-05-03 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市和平島公園工作人員在海邊發現淡水龜的屍體，龜殼上還刻著「謝許素珠」，消息曝光引發民眾撻伐，心疼烏龜的悲慘境遇。有網友指出，2014年時有人撿到烏龜，龜殼上刻著「許素珠」，懷疑是同一人所為。

和平島公園昨晚在官方臉書粉絲專頁上表示，4月29日在阿拉寶灣淨灘時發現這隻龜殼上刻有「謝許素珠」的淡水龜屍體，貼文指出，因為龜殼其實是肋骨的變形，是烏龜全身骨骼系统的一部分，刻字的一筆一畫，都會讓牠經歷巨大的痛苦。

有人在貼文底下留言「2014也有一隻被刻許素珠，但沒有冠夫性」，引發其他網友議論，推測「可能那時還沒嫁人吧」，也有網友認為「這名字在老人裡頭超級菜市場名」。

具網友消息指出，2014年時網路論壇上也有人在田邊水溝撿到烏龜，找尋善心人士認養，這隻烏龜的龜殼上也被刻了「許素珠」3個大字，當時的撿到烏龜的網友怒嗆「大概又是哪個無知又可悲的放生團體搞的，是怕全世界不知道這隻龜是妳『許素珠』放生的嗎？啊怎麼不順便連身分證字號也留一下，這樣警察才找得到妳啊」。

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