又有媒體報導小熊所在地 黑熊媽媽怒斥「不要製造假新聞」

2019-05-03 09:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕繼壹電視上黑鷹直升機跟拍南安妹仔台灣黑熊的野放過程引發爭議後，昨天又有媒體曝光黑熊現在所在地，負責南安妹子野放工作的「黑熊媽媽」、屏科大副教授黃美秀今天凌晨在臉書發文指出，請媒體自律，不要再製造假新聞了，也請杜絕所有透露當前行蹤的任何報導。

人稱黑熊媽媽的黃美秀在文中表示，「連我都不知，媒體怎會知道？又是媽祖託夢？」哭笑不得，這樣透露牠的行蹤有甚麼好處嗎？您知道台灣黑熊狩獵壓力的威脅，以及市場價錢有多高嗎？

黑熊保育協會也指出，目前現場人員和小熊皆平安，謝謝大家的祝福，小熊在踏出籠門之後，消失了一整晚，害我們很擔心，可能跑去躲起來了，第二天早上，人造衛星點位出現，她出現在2000多公尺的稜線上，大家樂歪了，好樣的，跑了1公里這麼遠。那是一條很美的稜線，選得好。

黃美秀也在臉書針對「訓練不忘保育」表示，保育需要科學及管理專業，更需要各項資源落實保育政策，也需要跨部會合作和配合，請讓我們尊重和支持相關主管機關和學者專家吧，讓政治歸政治，保育歸保育，也不要再抬出以假亂真的「名目」政績了，這樣這塊土地和環境才會越來越健康和完整，這樣才會是全台灣人的福氣。

今天一早黃美秀在臉書發文感謝相關人員，她在文中指出，身為野訓團隊的「班導」，首先感謝24小時無休現場照養小熊的野訓團隊夥伴們，3名獸醫，2名資深野動照養員，除了感謝主管單位林務局委以重任之外，更感謝台灣黑熊保育協會於經費和教育宣導的各項支持和鼓勵，義務反顧，另還有卓溪鄉部落和眾多熱情民眾的鼓勵和行動支持，跨部會的合作，包含特有生物保育中心、台北市立動物園、玉山國家公園管理處、空勤總隊、公路總局等，以及專家學者的建議。

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