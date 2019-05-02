讓媒體跟拍南安黑熊野放 徐國勇道歉

2019-05-02 23:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕南安妹仔台灣黑熊4月30日搭乘黑鷹直升機野放當天，媒體壹電視前往跟拍，並在今天播出獨家報導，遭質疑恐讓黑熊野放地點曝光，也讓保育工作破功；農委會林務局還原事情經過，稱野放前一天才接獲空勤總隊通知，當時聲稱是空勤委託媒體拍攝黑鷹直升機專題。內政部長徐國勇今晚在臉書PO文道歉，會檢討改進。

壹電視主播陳雅琳和攝影記者在黑熊野放當天搭上這架黑鷹直升機，今天發布當天跟拍的新聞影片，影片一出遭台灣黑熊保育協會、關心黑熊的民眾質疑讓黑熊野放地點曝光、媒體占用保育人員機位、保育工作破功，攝影鏡頭甚至在機艙內貼近小黑熊拍特寫；陳雅琳今天也在臉書道歉，新聞影片已經下架。

林務局今晚發表聲明，野放前夕4月29日傍晚接獲內政部空勤總隊公關通知，將有壹電視2人一同上機，該媒體是受空勤委託，目的是記錄黑鷹直升機接受勤務分派後，相關人員整備過程，並將搭配空勤花蓮基地相關介紹製作專題。

林務局指出，雖然已向對方表達不妥，並說明野放作業前已婉謝諸多媒體跟拍請求，空勤卻表示，壹電視此行是一個介紹空勤的拍攝專案，並請保育組長夏榮生轉知屏科大副教授黃美秀，夏榮生勉為接受，當晚將空勤此委託拍攝案告知黃美秀，並提及壹電視後續是以空勤任務專題方式播出，黃美秀雖不贊同，最後勉強接受。

「我們錯了，很抱歉。」內政部長徐國勇今晚10點多在臉書發文表示，當他獲知南安小熊準備好返鄉，但需要內政部協助運送後，特別協調空勤總隊支援，訓練也不忘保育，內政部很榮幸能為保育付出一份心力。

徐國勇文中指出，很感謝空勤總隊的全力配合，空勤總隊平日辛勤卻低調，他希望空勤的付出能讓國人知悉，沒想到一番美意，卻因媒體安排不周延而造成後續問題，他們有未盡妥適之處，對此感到很遺憾及抱歉。

徐國勇指出，內政部會記取這次教訓，加強內政部的保育知識與作為，未來也將持續為台灣家園貢獻心力，謝謝台灣黑熊保育協會及大家的指正，他們會檢討改進。

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