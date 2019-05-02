新聞下架！跟拍南安小熊野放被痛批 陳雅琳道歉

2019-05-02 20:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕南安妹仔台灣黑熊4月30日搭乘黑鷹直升機野放當天，今天有壹電視發布獨家新聞報導黑熊野放過程，但是民眾發現，不但讓黑熊野放地點曝光，更質疑媒體占用保育人員機位，主播陳雅琳臉書更有許多不滿的民眾湧進留言，新聞影片稍早已經下架，陳雅琳臉書發文表示，深感抱歉。

漂浪島嶼粉絲專頁發文怒斥，這是讓人不恥的小熊獨家報導，野放當天林務局與黑熊野放團隊達成共識，婉拒所有媒體採訪，一切以黑熊安全野放為最高原則，所有媒體為保育，以及小熊安危，也都願意配合，卻有電視台，經由內政部，搭上所轄空勤總隊直昇機，佔掉野放人員可乘坐位置，一路像搭專機，利用國家資源，飛到台中再飛花蓮山區，喜孜孜完成所謂獨家新聞。

漂浪島嶼指出，飛行中原本刻意讓小熊獨處，不該有人在旁，以免破壞辛苦進行遠離人類的野訓。卻有媒體坐在旁邊，並就近拍攝，完全干擾黑熊，無視研究人員感受，大演好可愛黑熊秀，整個事件，不是誰會搶獨家，而是枉顧黑熊野放準則，製作相當冒犯，以及相當特權的新聞，內政部該出來說明，為何黑熊野放專機，塞進不相干人等？到底視保育法令為何物。

主播陳雅琳今晚在臉書表示，如果有造成任何人困擾，皆非本意、也深感抱歉；該遵守規定的，有盡全力遵守與配合，她們初衷也是在保育的推廣，但既然許多人覺得根本不應該報導，她們也不想造成任何人的困擾，決定立刻下架影片。

陳雅琳文中說明，她們只有跟隨紀錄機隊起飛與降落就返航，並不知道野放小熊的地點，所以沒有所謂揭露野放地點的狀況，保育人員還要進山選擇適當的地點野放。

陳雅琳文中指出，在接到這個任務時，有特別向官方再三確認，不會影響到任何保育工作，也再三確認真的有空位、且重量一切都允許的狀況，她們才同意跟隨前往記錄拍攝，所以無所謂「占掉野放人員可乘坐位置」的情況。

陳雅琳文中提及，飛行過程當中安靜待在位置上，沒有打擾小熊，小熊是在一個鐵籠子裡，籠子旁邊也坐了保育團隊同行的兩名攝影人員進行拍攝作業。

陳雅琳文中指出，她們事前同意提供所有拍攝的畫面，並等候通知可發布新聞的時機，4月30日野放當天林管處等相關單位都已經發出新聞、且各家媒體也已報導，當天依然沒有搶發，後來得到通知說可以發新聞了，直到5月1日晚上才發出。

陳雅琳臉書貼文：

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