黑熊野放遭登機跟拍 林務局：媒體稱要拍黑鷹直升機專題

2019-05-02 20:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕南安妹仔台灣黑熊4月30日搭乘黑鷹直升機野放當天，今天媒體壹電視發布獨家新聞報導黑熊野放過程，但是民眾發現，不但讓黑熊野放地點曝光，更質疑媒體占用保育人員機位；農委會林務局還原事情經過，林務局表示，野放前一天才接獲當時空勤總隊通知，空勤委託媒體要拍攝黑鷹直升機專題。

林務局表示，南安小熊野放計畫全程均以保護小熊安全回到野外獨力生存為最終目標，計畫原訂4月30日隨同登機人員為屏東科技大學副教授黃美秀、花蓮林管處技士朱何宗、台灣黑熊保育協會二位獸醫，及本案歷程的官方影像記錄人員，林務局並於4月23日「小熊要回家」記者會及後續新聞稿中明確向媒體說明，基於保護小熊安全，不宜公開地點資訊，因此不開放媒體隨行拍攝，將由官方記錄人員提供影像，也獲得媒體記者一致配合。

林務局指出，保育組組長夏榮生在野放前一日4月29日傍晚接獲內政部空勤總隊公關連秘書通知，將有壹電視二名人員一同上機，該媒體是受空勤委託，目的是記錄黑鷹直升機接受勤務分派後，相關人員整備之過程，並將搭配空勤花蓮基地相關介紹製作專題。

林務局表示，夏榮生立即向對方表達不妥，並說明本野放作業前已婉謝諸多媒體跟拍請求，空勤連秘書向夏榮生表示，壹電視此行是一個介紹空勤的拍攝專案，而且若其他媒體需要，將提供畫面，並請夏榮生轉知黃美秀老師，夏榮生勉為接受，當晚將空勤此委託拍攝案告知黃美秀，並提及壹電視後續是以空勤任務專題方式播出，黃美秀雖不贊同，也勉為接受。

林務局指出，事實上，4月29日當天，林務局即已明確婉拒壹電視要求前往特生中心拍攝小熊野放上機作業請求。

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