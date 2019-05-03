南鐵地下化工程今執行強制拆除 深夜完成封鎖管制

2019-05-03 00:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南鐵地下化工程持續推進，將於今（3）日早上依法執行地上物強制拆除，交通部鐵道局中部工程處會同市府相關單位，已於昨（2）日晚間就拆除對象周邊封鎖管制，並且進行任務分組，希望將衝突降至最低。

交通部鐵道局中部工程處表示，雖已調整施工順序、各工項重疊施工等手段，但若今年5月仍無法排除用地障礙，則絕不可能達成2022年底地下化通車目標，除影響鐵路地下化通車期程外，勢必延長市區交通黑暗期，將對 民眾造成更大的不便。

鐵道局中部工程處就影響施工要徑及關鍵工項的嚴重性，檢討先後拆除順序，擬定強制拆除計畫，5月起逐戶依法強制拆除；據了解，今天早上將首波強制拆除的房屋，原為屋主外租作餐飲店，餐飲店已搬離別處，目前該屋無營業，但是屋主不同意拆屋。

市府表示，配合鐵道局拆除作業，市府相關局處任務分組，包括警力維持現場秩序、安全救護等，以及屋內若還有物品的話，將動員清點後，搬移至工務所集中保管，現場淨空以利拆除。

據了解，南鐵沿線拆遷戶數340戶，目前東區27戶、北區12戶，共有39戶尚未領取徵收補償費，未領原因大致有反對徵收、對徵收補償價格不滿意等原因。

市府表示，由於強制拆除是最後不得已方式，為避免造成地方及社會大眾過度恐慌、疑慮及激化對立，鐵道局及市府相關單位自2月起積極逐戶拜訪拆遷戶，以最大誠意與合法原則及途徑，勸導拆遷戶配合，並主動提供必要關懷及協助，已逾8成5地主與鐵道局達成共識，同意自行搬遷。

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