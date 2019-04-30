強拆高鐵橋下連絡道二期最後一戶 地主揚言提告

2019-04-30 19:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天針對新竹縣高鐵橋下連絡道延伸至竹科二期工程的最後一戶，進行強制拆除作業，林姓地主不滿「店面」遭挖土機夷為平地，揚言將提出行政訴訟；縣府表示，地主若是不滿意徵收價格，仍可提起行政訴訟。

林姓地主氣憤表示，他的房子是臨竹東鎮40公尺寬的中興路，為50多坪的「店面」，縣府卻以公道五旁或竹東員山路段農地巷道，作為評估徵收價格的「比準地」，他在首次訴願時就明確指出且勝訴了，但沒想到縣府還是一意孤行。

縣府說，林宅坐落在都計區內「農業區的建地」，以建地市價辦理徵收，但價格不可能跟「住宅區的建地」相提並論，此計畫徵收價格經過評議，且內政部裁決價格合理，在斷水斷電、強制拆除前，都有發文告知權利義務；如果林姓地主提起行政訴訟成功，將補發價差。

縣府表示，二期工程（公道五至中興路段）全長約1.1公里，用地於2015年12月25日公告徵收，2016年1月及3月發放補償費，3月保管未領取補償費，4月土地所有權轉移政府。縣府已將林姓地主補償費存作專戶保管，依土地徵收條例相關規定，所有權人對其土地及地上物已無權利。

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