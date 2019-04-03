市區地貌改變中 南鐵地下化工程逼近大拆

2019-04-03 19:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南鐵路地下化工程已進入沿線拆除階段，沿線3百多戶拆遷戶，多數已搬空待拆，尚有部份住戶「拒領拒搬遷」，台南市政府與鐵道局中部工程處今（3）日研商拆除計劃，「拆除大限」逐日逼近。

南鐵地下化工程沿線拆遷戶數，包括仁德區28戶、東區194戶、北區118戶，共有340戶。其中符合專案照顧住宅申購條件的拆遷戶有292戶，扣掉已表明人在外地沒有申購意願等個案因素，共有243戶登記申購，目前已超過2百戶完成交屋。

雖然搬遷公告期限至3月29日，鐵道局中部工程處已進行拆除作業，但現地仍有少數未清空搬遷。

市府表示，目前尚未搬遷住戶，包括協議價購、徵收補償已領價金的住戶，仍有少數未搬走，因此將會配合鐵道局再儘量與這些住戶協調，請他們配合完成搬遷，至於其他「拒領拒搬遷」尚有3、40幾戶，也會再持續努力溝通，希望儘量降低強拆戶數。

市府不諱言，南鐵地下化工程屬公共利益重大交通建設，市府配合中央建設，而鐵道局也有工期執行壓力，很難再延緩，至於何時強制拆除最後期限，鐵道局將會發通知周知拆遷戶配合搬遷。

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